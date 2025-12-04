Каталог компаний
CEVA
CEVA Инженер по аппаратному обеспечению Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Инженер по аппаратному обеспечению in Israel в CEVA составляет ₪581K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CEVA. Последнее обновление: 12/4/2025

Медианный пакет
company icon
CEVA
SOC Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Общая сумма в год
$173K
Уровень
L3
Оклад
$131K
Stock (/yr)
$20K
Бонус
$21.3K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в CEVA?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по аппаратному обеспечению в CEVA in Israel составляет ₪793,240 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CEVA для позиции Инженер по аппаратному обеспечению in Israel составляет ₪579,400.

Другие ресурсы

