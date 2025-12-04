Каталог компаний
CEVA
CEVA Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in United States в CEVA составляет от $74.3K до $102K за year.

Средняя общая компенсация

$80.5K - $95.6K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$74.3K$80.5K$95.6K$102K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в CEVA?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Аналитик данных в CEVA in United States составляет $101,775 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CEVA для позиции Аналитик данных in United States составляет $74,340.

Похожие компании

