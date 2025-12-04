Каталог компаний
CES Менеджер бизнес-операций Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер бизнес-операций в CES составляет от ₹1.6M до ₹2.23M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CES. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$19.5K - $23K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$18.2K$19.5K$23K$25.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в CES?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер бизнес-операций в CES составляет ₹2,227,226 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CES для позиции Менеджер бизнес-операций составляет ₹1,599,034.

