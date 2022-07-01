Справочник компаний
Cervello
Cervello Зарплаты

Диапазон зарплат Cervello варьируется от $90,450 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $243,210 для Менеджер программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Cervello. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Менеджер программы
$243K
Руководитель проекта
$148K
Инженер-программист
$90.5K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Cervello je Менеджер программы at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $243,210.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Cervello je $148,255.

