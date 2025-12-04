Каталог компаний
Certn
Certn IT-специалист Зарплаты

Средняя общая компенсация IT-специалист в Certn составляет от CA$141K до CA$200K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Certn. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$116K - $132K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$102K$116K$132K$145K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Certn Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в Certn составляет CA$200,306 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Certn для позиции IT-специалист составляет CA$140,893.

