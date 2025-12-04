Каталог компаний
Средняя общая компенсация Управление персоналом in Canada в Certn составляет от CA$70.6K до CA$96.7K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Certn. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$55.4K - $65.8K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$51.1K$55.4K$65.8K$70K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Certn Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Certn in Canada составляет CA$96,695 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Certn для позиции Управление персоналом in Canada составляет CA$70,629.

