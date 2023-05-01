Справочник компаний
Certn
Certn Зарплаты

Диапазон зарплат Certn варьируется от $60,581 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $123,533 для Специалист по информационным технологиям на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $91.5K
Отдел кадров
$60.6K
Специалист по информационным технологиям
$124K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Certn Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Certn è Специалист по информационным технологиям at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $123,533.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Certn è di $91,493.

Другие ресурсы