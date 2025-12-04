Каталог компаний
CERN
CERN Инженер-механик Зарплаты

Средняя общая компенсация Инженер-механик in Switzerland в CERN составляет от CHF 54.3K до CHF 77.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CERN. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$76.2K - $90.3K
Switzerland
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$67.1K$76.2K$90.3K$95.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в CERN?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в CERN in Switzerland составляет CHF 77,081 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CERN для позиции Инженер-механик in Switzerland составляет CHF 54,292.

