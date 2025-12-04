Каталог компаний
CERN
Средняя общая компенсация Административный помощник in Switzerland в CERN составляет от CHF 33.2K до CHF 46.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CERN. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$43.9K - $51.7K
Switzerland
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$41K$43.9K$51.7K$57.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в CERN?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Административный помощник в CERN in Switzerland составляет CHF 46,188 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CERN для позиции Административный помощник in Switzerland составляет CHF 33,161.

Другие ресурсы

