CERN
CERN Зарплаты

Диапазон зарплат CERN варьируется от $47,822 в общей компенсации в год для Административный ассистент на нижнем конце до $114,875 для Инженер по аппаратному обеспечению на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. CERN. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Инженер-программист
Median $89.1K

Fullstack-инженер

Бэкенд-инженер

Научный сотрудник

Специалист по данным
Median $76.6K
Административный ассистент
$47.8K

Инженер по аппаратному обеспечению
$115K
Специалист по информационным технологиям
$92.2K
Инженер-механик
$83.3K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CERN je Инженер по аппаратному обеспечению at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $114,875. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CERN je $86,165.

