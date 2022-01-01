Справочник компаний
Ceridian
Ceridian Зарплаты

Диапазон зарплат Ceridian варьируется от $52,260 в общей компенсации в год для Служба поддержки клиентов на нижнем конце до $279,390 для Отдел кадров на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Ceridian. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Инженер-программист
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Fullstack-инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Дизайнер продукта
Median $92K
Служба поддержки клиентов
$52.3K

Отдел кадров
$279K
Маркетинг
$137K
Руководитель дизайна продукта
$106K
Менеджер по продукту
$67.4K
Руководитель проекта
$82.6K
Рекрутер
$68.6K
Руководитель отдела разработки
$111K
Архитектор решений
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Технический руководитель программы
$101K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Ceridian RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% начисляется в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% начисляется в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% начисляется в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

FAQ

