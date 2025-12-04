Каталог компаний
Ceribell
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Управление персоналом

  • Все зарплаты Управление персоналом

Ceribell Управление персоналом Зарплаты

Средняя общая компенсация Управление персоналом in United States в Ceribell составляет от $95.8K до $133K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ceribell. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$103K - $121K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$95.8K$103K$121K$133K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Управление персоналом заявок в Ceribell чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Ceribell?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Управление персоналом предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Ceribell in United States составляет $133,380 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ceribell для позиции Управление персоналом in United States составляет $95,760.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Ceribell не найдены

Похожие компании

  • Microsoft
  • Spotify
  • Apple
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceribell/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.