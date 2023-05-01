Справочник компаний
Ceribell
Ceribell Зарплаты

Диапазон зарплат Ceribell варьируется от $111,720 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $401,849 для Инженер-программист на верхнем конце.

$160K

Руководитель отдела науки о данных
$248K
Отдел кадров
$112K
Менеджер по продукту
$226K

Рекрутер
$139K
Инженер-программист
$402K
Kõrgeima palgaga roll Ceribell on Инженер-программист at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $401,849. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Ceribell mediaan aastane kogukompensatsioon on $225,623.

