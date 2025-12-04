Каталог компаний
Cerence
Cerence Менеджер технических программ Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер технических программ in Canada в Cerence составляет CA$121K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cerence. Последнее обновление: 12/4/2025

Медианный пакет
company icon
Cerence
Senior Project Manager
Montreal, QC, Canada
Общая сумма в год
$87.7K
Уровень
-
Оклад
$87.7K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
13 Лет
Какие карьерные уровни в Cerence?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Внести данные

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер технических программ в Cerence in Canada составляет CA$144,701 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cerence для позиции Менеджер технических программ in Canada составляет CA$115,726.

Другие ресурсы

