Cerence
Cerence Дата-сайентист Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cerence. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$101K - $118K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$93.6K$101K$118K$131K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Cerence?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Дата-сайентист в Cerence in Canada составляет CA$181,038 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cerence для позиции Дата-сайентист in Canada составляет CA$129,313.

Другие ресурсы

