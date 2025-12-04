Средняя общая компенсация Рекрутер in Canada в Cerebras Systems составляет от CA$84.6K до CA$118K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cerebras Systems. Последнее обновление: 12/4/2025
Средняя общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Cerebras Systems Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
