  • Зарплаты
  • Инженер по аппаратному обеспечению

  • Все зарплаты Инженер по аппаратному обеспечению

Cerebras Systems Инженер по аппаратному обеспечению Зарплаты

Компенсация Инженер по аппаратному обеспечению in United States в Cerebras Systems составляет $200K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $188K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cerebras Systems. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$200K
$200K
$0
$0
Посмотреть 4 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Cerebras Systems Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер по аппаратному обеспечению в Cerebras Systems in United States составляет $200,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cerebras Systems для позиции Инженер по аппаратному обеспечению in United States составляет $188,000.

Другие ресурсы

