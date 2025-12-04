Каталог компаний
Cerberus Capital Management
  • Консультант по управлению

  • Все зарплаты Консультант по управлению

Cerberus Capital Management Консультант по управлению Зарплаты

Средняя общая компенсация Консультант по управлению in United States в Cerberus Capital Management составляет от $201K до $287K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cerberus Capital Management. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$230K - $270K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$201K$230K$270K$287K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Cerberus Capital Management?

Самый высокий пакет вознаграждения для Консультант по управлению в Cerberus Capital Management in United States составляет $286,650 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cerberus Capital Management для позиции Консультант по управлению in United States составляет $200,900.

