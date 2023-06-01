Справочник компаний
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Зарплаты

Диапазон зарплат Cerberus Capital Management варьируется от $78,400 в общей компенсации в год для Рекрутер на нижнем конце до $342,465 для Венчурный капиталист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Cerberus Capital Management. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Бухгалтер
$151K
Специалист по данным
$164K
Отдел кадров
$111K

Консультант по управлению
$250K
Рекрутер
$78.4K
Инженер-программист
$265K
Венчурный капиталист
$342K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Cerberus Capital Management è Венчурный капиталист at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $342,465. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Cerberus Capital Management è di $164,175.

