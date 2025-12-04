Каталог компаний
Ceragon Networks
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

Ceragon Networks Программный инженер Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ceragon Networks. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$29.7K - $34.5K
Romania
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$26.2K$29.7K$34.5K$38K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 1 еще Программный инженер заявок в Ceragon Networks чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в Ceragon Networks?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Ceragon Networks in Romania составляет RON 167,106 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ceragon Networks для позиции Программный инженер in Romania составляет RON 115,149.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Ceragon Networks не найдены

Похожие компании

  • Spotify
  • Dropbox
  • Square
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceragon-networks/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.