Средняя общая компенсация Инженер-механик in Israel в Ceragon Networks составляет от ₪202K до ₪294K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Ceragon Networks. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$68.3K - $79.3K
Israel
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$60.2K$68.3K$79.3K$87.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Ceragon Networks?

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-механик в Ceragon Networks in Israel составляет ₪293,782 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ceragon Networks для позиции Инженер-механик in Israel составляет ₪202,438.

