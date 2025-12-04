Каталог компаний
Cepheid
Средняя общая компенсация Операции по доходам в Cepheid составляет от $155K до $216K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cepheid. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$166K - $196K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$155K$166K$196K$216K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Cepheid?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Операции по доходам в Cepheid составляет $215,982 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cepheid для позиции Операции по доходам составляет $155,064.

Другие ресурсы

