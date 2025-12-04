Каталог компаний
Cepheid
Cepheid Биомедицинский инженер Зарплаты

Средняя общая компенсация Биомедицинский инженер in United States в Cepheid составляет от $166K до $232K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cepheid. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$178K - $210K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$166K$178K$210K$232K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Cepheid?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Биомедицинский инженер в Cepheid in United States составляет $231,660 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cepheid для позиции Биомедицинский инженер in United States составляет $166,320.

Другие ресурсы

