Cepheid Зарплаты

Диапазон зарплат Cepheid варьируется от $68,340 в общей компенсации в год для Служба поддержки клиентов на нижнем конце до $196,015 для Менеджер программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Cepheid. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Инженер-механик
Median $140K
Инженер-программист
Median $144K
Бухгалтер
$147K

Биомедицинский инженер
$194K
Химический инженер
$131K

Инженер по процессам

Служба поддержки клиентов
$68.3K
Специалист по данным
$151K
Финансовый аналитик
$147K
Инженер по аппаратному обеспечению
$171K
Операционный маркетинг
$112K
Менеджер по продукту
$163K
Менеджер программы
$196K
Руководитель проекта
$168K
Операции по доходам
$181K
Технический руководитель программы
$171K
FAQ

Korkeimmin palkattu rooli Cepheid:ssa on Менеджер программы at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $196,015. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Cepheid:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $150,750.

