Centrica
Centrica Продукт-менеджер Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Centrica. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$77.8K - $94K
United Kingdom
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$72.6K$77.8K$94K$99.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Centrica?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-менеджер в Centrica in United Kingdom составляет £73,753 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Centrica для позиции Продукт-менеджер in United Kingdom составляет £54,043.

