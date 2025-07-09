Справочник компаний
Centrica
Centrica Зарплаты

Диапазон зарплат Centrica варьируется от $38,420 в общей компенсации в год для Служба поддержки клиентов на нижнем конце до $117,761 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Инженер-программист
Median $103K
Административный ассистент
$38.7K
Служба поддержки клиентов
$38.4K

Электроинженер
$66.8K
Менеджер по продукту
$118K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Centrica, — это Менеджер по продукту at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $117,761. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Centrica, составляет $66,842.

