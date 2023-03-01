Справочник компаний
Centric Software
Centric Software Зарплаты

Диапазон зарплат Centric Software варьируется от $101,570 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $255,000 для Архитектор решений на верхнем конце.

$160K

Дизайнер продукта
Median $150K
Инженер-программист
Median $123K
Специалист по информационным технологиям
$102K

Менеджер по продукту
$159K
Продажи
$174K
Архитектор решений
$255K
FAQ

