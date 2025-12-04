Каталог компаний
Centre for Development of Telematics
Centre for Development of Telematics Продукт-дизайнер Зарплаты

Средняя общая компенсация Продукт-дизайнер in India в Centre for Development of Telematics составляет от ₹1.75M до ₹2.49M за year.

Средняя общая компенсация

$22.6K - $25.7K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$19.9K$22.6K$25.7K$28.3K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Centre for Development of Telematics?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Centre for Development of Telematics in India составляет ₹2,493,916 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Centre for Development of Telematics для позиции Продукт-дизайнер in India составляет ₹1,754,195.

Похожие компании

Другие ресурсы

