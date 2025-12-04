Каталог компаний
Средняя общая компенсация Управление персоналом in India в Centre for Development of Telematics составляет от ₹195K до ₹285K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Centre for Development of Telematics. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$2.5K - $2.9K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$2.2K$2.5K$2.9K$3.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в Centre for Development of Telematics in India составляет ₹284,595 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Centre for Development of Telematics для позиции Управление персоналом in India составляет ₹195,358.

Другие ресурсы

