Centre for Development of Advanced Computing
Средняя общая компенсация Продукт-дизайнер in India в Centre for Development of Advanced Computing составляет от ₹694K до ₹951K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Centre for Development of Advanced Computing. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$8.5K - $10.1K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$7.9K$8.5K$10.1K$10.8K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Centre for Development of Advanced Computing?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Продукт-дизайнер в Centre for Development of Advanced Computing in India составляет ₹950,704 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Centre for Development of Advanced Computing для позиции Продукт-дизайнер in India составляет ₹694,427.

