Centre for Development of Advanced Computing
Средняя общая компенсация IT-специалист в Centre for Development of Advanced Computing составляет от ₹529K до ₹722K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Centre for Development of Advanced Computing. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$6.4K - $7.8K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$6K$6.4K$7.8K$8.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Centre for Development of Advanced Computing?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для IT-специалист в Centre for Development of Advanced Computing составляет ₹722,059 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Centre for Development of Advanced Computing для позиции IT-специалист составляет ₹529,095.

Другие ресурсы

