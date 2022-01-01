Справочник компаний
CentralSquare Technologies Зарплаты

Диапазон зарплат CentralSquare Technologies варьируется от $50,388 в общей компенсации в год для Технический писатель на нижнем конце до $172,135 для Архитектор решений на верхнем конце. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Инженер-программист
Median $90.2K

Fullstack-инженер

Успех клиента
$99.5K
Специалист по данным
$102K

Операции по доходам
$111K
Аналитик по кибербезопасности
$96.5K
Архитектор решений
$172K
Технический писатель
$50.4K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в CentralSquare Technologies, — это Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $172,135. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в CentralSquare Technologies, составляет $99,495.

