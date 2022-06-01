Каталог компаний
Central California Alliance for Health
Central California Alliance for Health Зарплаты

Зарплата Central California Alliance for Health варьируется от $140,700 общей компенсации в год для IT-специалист в нижнем диапазоне до $179,100 для Программный инженер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Central California Alliance for Health. Последнее обновление: 11/21/2025

IT-специалист
$141K
Программный инженер
$179K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Central California Alliance for Health — Программный инженер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $179,100. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Central California Alliance for Health составляет $159,900.

