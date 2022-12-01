Каталог компаний
Centiro
Centiro Зарплаты

Зарплата Centiro варьируется от $7,468 общей компенсации в год для Программный инженер в нижнем диапазоне до $11,831 для Дата-сайентист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Centiro. Последнее обновление: 11/21/2025

Дата-сайентист
$11.8K
Программный инженер
$7.5K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Centiro — Дата-сайентист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $11,831. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Centiro составляет $9,649.

