Centific Зарплаты

Зарплата Centific варьируется от $50,250 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $287,430 для Менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Centific. Последнее обновление: 9/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $70K

Фулстек-разработчик

Специалист по данным
Median $95K
Обслуживание клиентов
$68.6K

Управление персоналом
$50.3K
ИТ-специалист
$68.6K
Менеджер программ
$287K
Технический менеджер программ
$80.1K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Centific — Менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $287,430. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Centific составляет $70,000.

