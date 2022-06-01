Каталог компаний
Centers for Disease Control and Prevention
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Centers for Disease Control and Prevention Зарплаты

Зарплата Centers for Disease Control and Prevention варьируется от $111,000 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $195,975 для UX-исследователь в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Centers for Disease Control and Prevention. Последнее обновление: 9/10/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Специалист по данным
Median $111K

Медицинская информатика

Economist
Median $140K
ИТ-специалист
$133K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Менеджер проектов
$149K
UX-исследователь
$196K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Centers for Disease Control and Prevention — UX-исследователь at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $195,975. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Centers for Disease Control and Prevention составляет $140,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Centers for Disease Control and Prevention не найдены

Похожие компании

  • Roblox
  • Databricks
  • Lyft
  • Google
  • Uber
  • Все компании ➜

Другие ресурсы