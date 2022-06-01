Centerfield Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Centerfield варьируется от $58,531 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $248,750 для Маркетинг в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Centerfield. Последнее обновление: 9/10/2025

$160K

Специалист по данным
$122K
Маркетинг
$249K
Продуктовый дизайнер
$58.5K

Продажи
$151K
Инженер-программист
$101K
