Centene Зарплаты

Зарплата Centene варьируется от $42,785 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $193,463 для Менеджер по работе с данными в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Centene. Последнее обновление: 9/10/2025

$160K

Инженер-программист
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Инженер машинного обучения

Фулстек-разработчик

Инженер надёжности сайта

Бизнес-аналитик
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Актуарий
Median $110K

Специалист по данным
Median $99.1K
Аналитик данных
Median $79K
Менеджер проектов
Median $81K
ИТ-специалист
Median $116K
Технический менеджер программ
Median $130K
Продуктовый дизайнер
Median $140K
Продуктовый менеджер
Median $120K
Бухгалтер
$78.4K
Административный помощник
$42.8K
Развитие бизнеса
$97.3K
Менеджер по работе с данными
$193K
Финансовый аналитик
$66.3K
Управление персоналом
$158K
Маркетинг
$191K
Менеджер программ
$147K
Рекрутер
$151K
Аналитик кибербезопасности
$118K
Менеджер по разработке ПО
Median $180K
Архитектор решений
$145K

Архитектор данных

UX-исследователь
$98K
Часто задаваемые вопросы

በCentene ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Менеджер по работе с данными at the Common Range Average level ነው የ$193,463 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በCentene የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $117,203 ነው።

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Centene не найдены

