Celonis Зарплаты

Зарплата Celonis варьируется от $42,346 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $205,800 для Управление персоналом в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Celonis. Последнее обновление: 9/10/2025

$160K

Инженер-программист
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $150K
Инженер по продажам
Median $170K

Бизнес-аналитик
Median $42.3K
Консультант по управлению
Median $200K
Менеджер по разработке ПО
Median $178K
Продуктовый дизайнер
Median $94.3K
Обслуживание клиентов
$181K
Успех клиентов
$201K
Менеджер по работе с данными
$89.5K
Специалист по данным
$89.1K
Финансовый аналитик
$63.8K
Управление персоналом
$206K
Маркетинг
$88.6K
Маркетинговые операции
$90.5K
Менеджер по партнерству
$131K
Менеджер программ
$164K
Менеджер проектов
$159K
Продажи
$115K
Архитектор решений
$94.5K

Архитектор данных

Технический менеджер программ
$201K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Celonis RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Celonis — Управление персоналом at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $205,800. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Celonis составляет $125,214.

