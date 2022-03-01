Каталог компаний
Celigo
Celigo Зарплаты

Зарплата Celigo варьируется от $22,783 общей компенсации в год для Маркетинговые операции в нижнем диапазоне до $207,000 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Celigo. Последнее обновление: 9/10/2025

$160K

Инженер-программист
Median $29.5K

Бэкенд-разработчик

Продуктовый менеджер
Median $207K
Развитие бизнеса
$73.6K

Успех клиентов
$98.3K
Консультант по управлению
$122K
Маркетинг
$201K
Маркетинговые операции
$22.8K
Продуктовый дизайнер
$62.1K
Архитектор решений
$59.3K
Технический менеджер программ
$98K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Celigo — Продуктовый менеджер с годовой общей компенсацией $207,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Celigo составляет $85,815.

