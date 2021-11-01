Каталог компаний
Cedar
Cedar Зарплаты

Зарплата Cedar варьируется от $121,000 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $235,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Cedar. Последнее обновление: 9/10/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Фулстек-разработчик

Менеджер по разработке ПО
Median $235K
Специалист по данным
Median $150K

Продуктовый менеджер
Median $121K
Рекрутер
Median $145K
Управление персоналом
$149K
Аналитик кибербезопасности
$158K
Архитектор решений
Median $229K
UX-исследователь
$124K
Часто задаваемые вопросы

Cedar में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Менеджер по разработке ПО है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $235,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cedar में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $150,000 है।

