Cedar Gate Technologies Зарплаты

Зарплата Cedar Gate Technologies варьируется от $2,665 общей компенсации в год для Технический менеджер программ в нижнем диапазоне до $162,185 для Менеджер проектов в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Cedar Gate Technologies. Последнее обновление: 9/10/2025

$160K

Специалист по данным
$90.5K
Менеджер проектов
$162K
Инженер-программист
$5.7K

Технический менеджер программ
$2.7K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Cedar Gate Technologies — Менеджер проектов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $162,185. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cedar Gate Technologies составляет $48,067.

