Castleton Commodities International
Castleton Commodities International Зарплаты

Зарплата Castleton Commodities International варьируется от $55,275 общей компенсации в год для Административный помощник в нижнем диапазоне до $177,131 для Финансовый аналитик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Castleton Commodities International. Последнее обновление: 10/13/2025

$160K

Инженер-программист
Median $120K
Административный помощник
$55.3K
Специалист по данным
$124K

Финансовый аналитик
$177K
Другие ресурсы