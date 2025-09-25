Каталог компаний
CarGurus
  • Зарплаты
  • Менеджер по разработке ПО

  • Все зарплаты Менеджер по разработке ПО

CarGurus Менеджер по разработке ПО Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in United States в CarGurus составляет $355K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CarGurus. Последнее обновление: 9/25/2025

Медианный пакет
company icon
CarGurus
Senior Software Engineering Manager
Cambridge, MA
Общая сумма в год
$355K
Уровень
M3
Оклад
$205K
Stock (/yr)
$120K
Бонус
$30K
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
15 Лет
Какие карьерные уровни в CarGurus?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В CarGurus RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер по разработке ПО в CarGurus in United States составляет $500,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CarGurus для позиции Менеджер по разработке ПО in United States составляет $361,500.

Другие ресурсы