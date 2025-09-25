Компенсация Инженер-программист in United States в CarGurus составляет от $154K за year для Software Engineer до $272K за year для Principal Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $244K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CarGurus. Последнее обновление: 9/25/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В CarGurus RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
