CarGurus
CarGurus Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in United States в CarGurus составляет от $154K за year для Software Engineer до $272K за year для Principal Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $244K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CarGurus. Последнее обновление: 9/25/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Associate Software Engineer
(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В CarGurus RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

El paquete salarial más alto reportado para un Инженер-программист en CarGurus in United States tiene una compensación total anual de $305,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en CarGurus para el puesto de Инженер-программист in United States es $238,150.

Другие ресурсы