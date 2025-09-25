Каталог компаний
CarGurus
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер продуктового дизайна

  • Все зарплаты Менеджер продуктового дизайна

CarGurus Менеджер продуктового дизайна Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер продуктового дизайна in United States в CarGurus составляет от $184K до $262K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CarGurus. Последнее обновление: 9/25/2025

Средняя общая компенсация

$209K - $238K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$184K$209K$238K$262K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Менеджер продуктового дизайна заявок в CarGurus чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В CarGurus RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер продуктового дизайна предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер продуктового дизайна в CarGurus in United States составляет $261,960 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CarGurus для позиции Менеджер продуктового дизайна in United States составляет $184,260.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в CarGurus не найдены

Похожие компании

  • Zillow
  • eBay
  • SoFi
  • Etsy
  • Pandora
  • Все компании ➜

Другие ресурсы