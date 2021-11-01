Справочник компаний
Caption Health
Caption Health Зарплаты

Диапазон зарплат Caption Health варьируется от $129,848 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $186,563 для Менеджер по продукту на верхнем конце.

$160K

Бизнес-аналитик
$130K
Менеджер по продукту
$187K
Инженер-программист
$164K

