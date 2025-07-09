Каталог компаний
Captain Fresh
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Captain Fresh Зарплаты

Зарплата Captain Fresh варьируется от $11,749 общей компенсации в год для Инженер-программист в нижнем диапазоне до $84,965 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Captain Fresh. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Продажи
$25.3K
Инженер-программист
$11.7K
Менеджер по разработке ПО
$85K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Najlepšie platenú pozíciu v Captain Fresh predstavuje Менеджер по разработке ПО at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $84,965. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Captain Fresh je $25,277.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Captain Fresh не найдены

Похожие компании

  • PayPal
  • SoFi
  • Dropbox
  • Snap
  • Facebook
  • Все компании ➜

Другие ресурсы