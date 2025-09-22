Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Poland в Capital.com составляет PLN 390K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Capital.com. Последнее обновление: 9/22/2025

Медианный пакет
company icon
Capital.com
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Общая сумма в год
PLN 390K
Уровень
hidden
Оклад
PLN 390K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
PLN 600K

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Capital.com in Poland составляет PLN 426,380 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Capital.com для позиции Инженер-программист in Poland составляет PLN 363,553.

Другие ресурсы