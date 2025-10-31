Компенсация Менеджер по разработке ПО in United States в Capital One составляет от $221K за year для Manager до $628K за year для VP. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $325K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Capital One. Последнее обновление: 10/31/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
Данные о зарплатах не найдены
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Capital One Options подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)